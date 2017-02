Am 12. Februar 2017 wird die junge Welt 70. Gefeiert wird am 25. Februar im Kino International mit Daniel Viglietti und Rolf Becker

Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte bleibt konstant. Dagegen will Sachsens Linksfraktion durch Ergänzungen und Umformulierungen in der Landesverfassung ein Zeichen setzen.