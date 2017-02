Kuba/USA

US-Regierung stellt Vereinbarungen mit Kuba in Frage. Mögliche Abkehr vom Annäherungskurs Barack Obamas

Von Volker Hermsdorf

Unter Contras: Donald Trump in Miami vor Veteranen der von den USA organisierten Invasion in der Schweinebucht in Südkuba im April 1961 (25. Oktober 2016)

Foto: picture alliance / newscom