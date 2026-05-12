Wird die Blockade die Regierung von Mali in die Enge treiben oder gar in die Knie zwingen? Seit dem 28. April – drei Tage nach Beginn ihrer militärischen Großoffensive, an der laut Behördenangaben 12.000 Bewaffnete teilnahmen – haben die Aufständischen einen Belagerungsring rund um die Hauptstadt Bamako gezogen. Die stärkste Kraft unter den Angreifern ist die sich zu Al-Qaida zählende »Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime«, arabisch JNIM abgekürzt. Auf diese Weise versucht sie, der Hauptstadt ökonomisch die Luft abzuschnüren.

Derzeit verbreiten Anhänger der Interimsregierung, die aus zwei Putschen 2020 und 2021 hervorgegangen ist, in sozialen Netzwerken Nachrichten und Videos, die den Eindruck erwecken sollen, in Bamako herrsche weitgehende Normalität. Die Lage sei viel entspannter, als es internationale und vor allem französische Medien darzustellen versuchten. Zugleich wurden im weiteren Umland von der Hauptstadt auf den Ausfallstraßen in Richtung Mauretanien, Senegal, Guinea und Côte d’Ivoire Lastkraftwagen angegriffen – über die Häfen dieser Nachbarländer läuft der Import und Export von Waren für sowie aus Mali. JNIM sprach nach einigen Tagen von 100 zerstörten Lkw und publizierte Videos von brennenden Fahrzeugen. In den Städten Kita und Kayes im Westen des Landes warteten Fahrgäste tagelang auf Überlandbusse.

Spekulationen über Verrat

Eine Frage polarisiert die Malier: Kam der Schlag vom 25. April auch von innen? Hatten die Aufständischen Komplizen im Regierungs- und Sicherheitsapparat? Gemeint sind vor allem die Verantwortlichkeiten beim Tod von Verteidigungsminister Sadio Camara. Er wurde am ersten Tag der Offensive zusammen mit Familienmitgliedern in seiner Residenz in der Garnisonsstadt Kati getötet. Camara war die einflussreiche »Nummer zwei« der Interimsregierung hinter Staatspräsident Assimi Goïta. Sein Einsatz etwa für die Hinterbliebenen getöteter Soldaten hatte ihn populär gemacht. Zugleich galt er als Verbindungsmann zur Russischen Föderation. Der 46jährige hatte 2010 und 2014 Militärakademien in Russland und China absolviert.

Anzeige

Viele in der Bevölkerung wie die 59jährige Witwe eines Polizisten, Fatoumata, halten Camara für das Opfer interner Intrigen. Gegenüber jW fragte sie am Telefon: Die Dschihadisten hätten Bamako und das benachbarte Kati attackiert – aber wie hätten sie es ohne interne Komplizen schaffen können, bis zur Residenz Camaras vorzudringen? Die Gerüchteküche in Bamako brodelt von solchen Aussagen. Regierungskreise und -anhänger bezeichnen die Attacke auf Camara ebenfalls als spektakulär, sehen jedoch ihrerseits den langen Arm der früheren Kolonialmacht am Werk: Frankreich stehe hinter der bewaffneten Rebellion.

Tatsache scheint zu sein, dass Frankreich Verbindungen hält – kaum zu JNIM, wohl aber zu den jetzt mit den Dschihadisten verbündeten Tuareg-Separatisten der selbsternannten »Befreiungsbewegung von Azawad« (FLA), wobei mit »Azawad« der Norden des Landes gemeint ist. FLA-Sprecher Mohammed Elmaouloud Ramadane sagte schon im Oktober vergangenen Jahres im französischen Sender Tele 5: »Wir haben gute Verbindungen zu den Ukrainern, Frankreich und den USA.« Ende vergangener Woche stützte der französische Journalist und Nahostspezialist Georges Malbrunot auf RTL anhand eigener Recherchen die Aussage, dass in Mali ukrainische Einheiten aktiv seien und den Tuareg helfen würden. Es handele sich um mehrere Dutzend Ukrainer, die einmal in der französischen Fremdenlegion gedient hätten. Malbrunot interpretierte dies als eine Möglichkeit für Paris, auf die Geschehnisse in Mali einzuwirken und sich dabei hinter der Ukraine und den Tuareg als »Windschutz« zu verstecken.

Botschaft an Russland

Frankreich gehe es selbstverständlich darum, seinen verlorenen Einfluss wiederherzustellen, musste es doch seine Truppen aus den Staaten der »Sahelallianz«, zu der sich Mali, Niger und Burkina Faso 2023 zusammengeschlossen haben, abziehen. Die Ukraine zielt ihrerseits natürlich auf eine Schwächung Russlands, das in Mali durch das »Afrikakorps« vertreten ist, den Nachfolger der früheren »Wagner-Söldnertruppe«. Aus den im Norden Malis gelegenen Städten Kidal und Tessalit ist diese Truppe seit dem 25. April abgezogen. Aus unterschiedlichen Gründen, möglicherweise auch wegen Divergenzen zwischen Bamako und Moskau oder Rücksichtnahme auf Algier, verzichtete das »Afrikakorps« zunächst auf eine aktive Verteidigung gegen die Rebellenoffensive. Seitdem hat sich das Blatt gewendet, Moskau schwört auf einen Verbleib in Mali und Bündnistreue, das »Afrikakorps« publiziert auf X Bilder von Kämpfen in Mali.

JNIM richtete ein Angebot an Russland: Bliebe Moskau neutral und verzichtete darauf, die Interimsregierung militärisch an der Macht zu halten, schlage man in Zukunft eine auskömmliche Beziehung vor. Das ist neu in der Strategie einer dschihadistischen Organisation. Gegenüber der Gesellschaft in Mali fällt die Botschaft wiederum zwiespältig aus. In ersten Videos nach dem 25. April richtete sich der Sprecher von JNIM in perfektem Bambara, also der Landessprache, an die Bevölkerung. Bis dahin hatten sich die Dschihadisten meist auf arabisch ausgedrückt – ein Teil der Gruppierung besteht aus Algeriern, die nach der Niederlage der bewaffneten Islamisten gegen den dortigen Staat gen Süden in den Sahel ausgewichen sind. Gleichzeitig enthielten die ersten Videos Drohungen: Einwohner von Bamako hätten am 25. April Kämpfer in der Hauptstadt entdeckt und sie an die Behörden verraten oder attackiert. Auch daher werde nun bis zu ihrer Unterwerfung die Blockade eingerichtet.