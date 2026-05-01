Ende April ging ein Interview durch zahlreiche russische Medien, das Sergej Karaganow, Professor und einflussreicher Politikberater, dem staatlichen Infosender Rossija 24 gegeben hatte. Auch die wissenschaftliche Fachzeitschrift Russia in Global Affairs druckte ein Transkript des Gesprächs ab. Das deutet darauf hin, dass den Ausführungen des konservativen Hardliners weitestmögliche Verbreitung und Beachtung verschafft werden sollte.

Aus den Aussagen Karaganows geht erstens hervor, dass Russland begonnen hat, die in Gang gesetzte Aufrüstung EU-Europas sehr ernst zu nehmen. Europa sei ein Gegner, der Russland demographisch und wirtschaftlich überlegen sei. Es verarme zwar, aber es sei noch reich genug, sich »militärische Muskeln« zuzulegen, und Russland müsse dem beizeiten entgegenwirken, bevor es zu spät sei. Unter anderem auch durch eine Senkung der Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen. Man kann eine dezente Kritik an der bisherigen zurückhaltenden Politik von Wladimir Putin aus seiner Forderung herauslesen, es müsse ein »Oberbefehlshaber auf dem gesamten Kriegsschauplatz« ernannt werden, mit der Kompetenz, selbständig über den Einsatz sämtlicher Waffensysteme zu entscheiden – auch der atomaren. Das bedeutet faktisch die Forderung, dem Präsidenten die Entscheidung über den Atomeinsatz zu entziehen und sie an den militärischen Oberbefehlshaber zu übertragen.

Abgesehen von dieser trotz ihrer weitgehenden politischen Implikationen sozusagen technischen Forderung nutzte Karaganow das Interview, um mit der Fixierung der russischen Gesellschaft auf das kulturelle Vorbild Europa abzurechnen: »Wir müssen uns daran erinnern, dass Europa seit 500 Jahren die Brutstätte alles Schlimmen in der Menschheitsgeschichte gewesen ist: Kolonialismus, Rassismus, Völkermord, die beiden Weltkriege. Wir haben das eine Weile verdrängt, aber wir müssen vor allem unsere Denkweise ändern.« Das sei schwierig, räumte Karaganow ein: Europa sei auch Teil der russischen Kultur. Und Geschichte. Aber der Schnitt müsse vollzogen werden. Jene Teile der russischen Eliten, die diesen Schluss nicht nachvollziehen wollten, bezeichnete Karaganow als »Wlassowler« – nach dem Vorbild des sowjetischen Generals Andrej Andrejewitsch Wlassow, der 1942 auf die deutsche Seite übergegangen war.

Karaganows Interview ist eine Breitseite gegen die Fraktion der »Europhilen« in der russischen Gesellschaft und Elite. »Europhilie und Westlertum« seien »heute Anzeichen für geistige Schwäche und moralische Unsauberkeit« bis hin zum offenen Verrat. Heute gehe von Europa die Hauptgefahr für Russland aus: »Mit den Amerikanern kann man sich irgendwann einigen, dort gibt es noch vernünftige Leute. In Europa gibt es solche Leute heute nicht mehr.« Sie würden von einer bankrotten Elite konsequent aus den Entscheidungspositionen verdrängt. Die europäischen Eliten seien verdummt und heruntergekommen, teilte Karaganow aus, »und vor allem: Sie haben keine Angst mehr vor uns.« Man müsse ihnen wieder beibringen, Russland zu fürchten.

Dafür skizzierte Karaganow eine Sequenz russischer Aktionen, um dem europäischen Gegner wieder Respekt vor Russland beizubringen: erst Sabotageaktionen wie das Durchtrennen von Seekabeln oder die Erneuerung von Atomversuchen in Russland selbst. Dann konventionelle Schläge gegen ausgewählte Ziele in Europa, und wenn das immer noch nicht geholfen habe, dann Angriffe mit Atomwaffen. Russland müsse sich von der »Dummheit« der Vorstellung verabschieden, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden. Das könne er sehr wohl.

Es war der Moderator des Gesprächs, Alexander Karejewskij, der auf mögliche Brüche in der russischen Öffentlichkeit hinwies: »Das Volk unterstützt gewöhnlich den Präsidenten, aber von allen Teilen der Elite kann man das womöglich nicht sagen.« Karaganow darauf: Diese Anhänger der Westbindung Russlands müsse man »aus unserer Gesellschaft und unseren Reihen entfernen; zunächst mit weichen Mitteln, und wenn das nicht ausreicht, mit schärferen«. Die russische Politik schwätze schon vier Jahre vor sich hin, und die Situation verschlimmere sich von Jahr zu Jahr.

Karaganow bekannte sich dazu, dass seine Polemik Teil eines allgemeinen Kulturkampfes ist. Die russische Kultur sei aus dem Süden gekommen, aus Byzanz und Palästina, aus Ostasien, nicht aus dem Westen. Die Debatte ist an sich nicht neu. Ähnliche Auseinandersetzungen gab es in Russland das ganze 19. Jahrhundert über. Da kritisiert ein Neoslawophiler implizit den »Westler« Putin, der in seinem Arbeitszimmer ein Porträt des Zaren Peter I. (»der Große«) hängen hat, der Anfang des 18. Jahrhunderts genau die Westwendung Russlands eingeleitet hat, gegen die Karaganow jetzt polemisiert. Die Frage ist nur, warum er jetzt solch breiten Raum bekommen hat: vielleicht, um dem »außer Rand und Band geratenen Europa« zu zeigen, was passieren könne, wenn die Generation nach Putin ans Ruder kommt? Also als eine Art ideologischer Atomtest mit der Aufforderung, nicht noch den Rest des politischen Grundvertrauens zu verspielen und sich lieber mit Putin zu einigen als mit seinem Nachfolger?