junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Mittwoch, 25. März 2026, Nr. 71
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 25.03.2026, Seite 3 / Ansichten

Meloni scheitert

Referendum zur Justizreform in Italien
Von Gerhard Feldbauer
2026-03-23T193419Z_1125263851_RC2IAKAM4LF7_RTRMADP_3_ITALY-POLIT
REUTERS/Matteo Minnella
Freude über den Erfolg: In einer konzertierten Aktion ist es gelungen, Melonis Referendum zu kippen (Rom, 23.3.2026)

Eindeutiger als erwartet, hat eine Mehrheit der italienischen Wähler die von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geplante Justizreform abgelehnt. Nach der vorläufigen Stimmauszählung musste die faschistische Politikerin bei dem dafür angesetzten Referendum am Sonntag und Montag eine schwere Niederlage einstecken. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur ANSA stimmten etwa 54 Prozent mit Nein, die Befürworter von Melonis Antrag blieben noch unter 45 Prozent. Aufgerufen waren 46 Millionen Wähler, von denen 58,54 Prozent ihr Votum abgaben, womit die Beteiligung höher als gewöhnlich lag. Der Ausgang wurde nach Ansicht des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) vor allem von jungen Wählern entschieden, in der Altersgruppe der unter 30jährigen waren mehr als 60 Prozent gegen die Vorlage. Viele Beobachter hatten mit einem knappen Ausgang, aber nicht mit einer derartigen Niederlage gerechnet. Zumal Meloni seit drei Jahren regiert und ihre Partei Fratelli d’Italia (FdI) in allen Umfragen mit bis zu 30 Prozent weit vor der Konkurrenz liegt.

Das Referendum hatte Meloni anberaumen müssen, weil sie in beiden Kammern des Parlaments zwar über eine einfache Mehrheit verfügt, aber nicht über die für Verfassungsänderungen erforderliche Zweidrittelmehrheit. Der Urnengang galt als Stimmungstest für die Parlamentswahl im Herbst 2027, das Ergebnis kratzt an der Gewissheit eines weiteren Siegs für Meloni. Der Fraktionsvorsitzende der FdI beeilte sich zu erklären, dass der Ausgang des Referendums »das Schicksal der Regierung in keiner Weise beeinflussen wird«. Meloni gestand ihre Niederlage noch am Nachmittag ein: »Die Italiener haben entschieden. Und wir werden diese Entscheidung respektieren.« Forderungen der Opposition nach einem Rücktritt wies sie zurück und erklärte, sie werde ihre »Arbeit zum Wohl der Nation« fortsetzen.

Um ein »Ja« zu erreichen, waren alle Hebel in Bewegung gesetzt worden. Kurz vor der Abstimmung detonierte dann in einer verlassenen Liegenschaft bei Rom auch noch eine Bombe, die zwei anarchistische Aktivisten tötete. Melonis Vizepremier, Außenminister Antonio Tajani von der Forza Italia (FI), brachte die Explosion sofort mit dem Referendum in Verbindung und rief unter Hinweis auf angeblich bevorstehende »gewalttätige Demonstrationen in vielen unserer Städte« zu »höchster Alarmbereitschaft« auf. Dennoch ist es in seltener Einmütigkeit gelungen, gegen die Justizreform mobilzumachen. Dafür hatten die Gewerkschaften CGIL und Unione Sindacale di Base (USB), der PD, die Fünf-Sterne-Bewegung, der Kulturverein ARCI und weitere Linke ein »Nein«-Komitee gegründet, dem 117 Verfassungsrechtler beitraten, darunter drei ehemalige Präsidenten des Verfassungsgerichts sowie ein ehemaliger Vizepräsident. Zu Jahresbeginn sammelt Italiens Opposition also erfolgreich neue Kräfte.

Probeabo

Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
 

Jetzt probelesen!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Tausende Menschen beteiligten sich an der Abschlusskundgebung de...
    Marco Di Gianvito/ZUMA Press Wire/IMAGO
    21.03.2026

    Meloni gegen die Judikative

    Referendum über Justizreform in Italien: Abstimmung gilt als wichtiger Gradmesser für den Rückhalt der Regierung bei weiteren Vorhaben
  • Anhänger der Bewegung »Casa Pound« und weitere Faschisten versam...
    Stefano Montesi/IMAGO/Stefano Montesi
    14.01.2026

    Feier mit Vergangenheit

    Anhänger der Regierungspartei bei faschistischem Gedenken in Rom. Meloni plant Justizreform
  • Als die Leitungen gesprengt wurden, strömte eine Unmenge Erdgas ...
    Danish Defence Command/dpa
    28.11.2025

    K. für Karlsruhe

    Nord-Stream-Ermittlungen: Italienische Justiz überstellt angeblichen Kopf der Pipelinesaboteure an BRD

Regio:

Mehr aus: Ansichten