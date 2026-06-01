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09.06.2026
- → Feuilleton
Nachschlag: Der Beamte spricht
→ Tagesschau. ARD, So., 20 Uhr
Gong: Hier ist das erste deutsche Fernsehen, und so weiter und so fort. Seit 1952 gongt es jetzt, manch einem reicht es schon ebenso lang. Bis Dagmar Berghoff nach dem Klang sprechen durfte, vergingen 24 Jahre. Bis Susanne Daubner rübermachte, dauerte es noch mal 13 Jahre, bis sie bei der ARD den Gong vernahm insgesamt 23 Jahre. Heute kräht da kein Hahn mehr nach. »Sollen Beamte in die Rentenversicherung einzahlen?« fragen die Abendnachrichten im bundesdeutschen Staatsfunk am Sonntag abend, und Matthias Schrade meint, er »halte den Laden am Laufen« und soll die nun aufgeworfene Frage daher für das gesamte Beamtentum beantworten. »Ein Stück weit sprachlos«, sagt er, »und weil ich mir immer die Frage stelle: ›Ist da überhaupt fundiert drüber nachgedacht worden, was das in aller Konsequenz bedeutet?‹« Eine Antwort wie ein Berufsstand, nur für sich selbst verständlich und auch sonst von niemandem nachvollziehbar. Was bleibt, ist das Bild eines Schreibtischs, auf dem Stempel stehen. Gong. (dm)
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