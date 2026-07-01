Nachschlag: Spiegelsaal
→ Skyscraper. Mi., 20.15 Uhr, Pro sieben
Der Wolkenkratzer scheint eine Wohnlandschaft mit Gärten und Bunkern zu sein. Im obersten Stockwerk aber befindet sich eine Kugel – »The Pearl« –, die verdächtige Ähnlichkeit mit einem gigantischen Baseball hat. Zum einen ein vager Verweis, dass nunmehr China so etwas wie das neue »Amerika« ist, der Hort einer großkapitalistischen Renaissance: goldenes Zeitalter, ein Baseball im Himmel. Zum anderen zeigt sich daran eine halluzinatorische Verzerrung der räumlichen Verhältnisse. Im Inneren des Baseballs befindet sich ein Spiegelsaal, dessen Spiegel in Wahrheit Bildschirme sind, die wiederum die Außenwand bilden. Auf Knopfdruck lässt sich die Illusion herstellen, die Außenwand würde verschwinden bzw. durchsichtig werden, ein Baseball der Transparenz über der Skyline von Hongkong. Diese halluzinatorische Transparenz wird im Showdown als Zitat der »Magic Mirror Maze«-Sequenz aus Orson Welles’ »The Lady From Shanghai« (1947) wieder aufgenommen: Transparenz und Opazität zugleich. Ein Scherbenhaufen. (aha)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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