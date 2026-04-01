Aus: Ausgabe vom 18.04.2026, Seite 11 / Feuilleton
Das Licht, der Regen, die BombeVon Kai Pohl
Wolken verteilen sich über den Nachmittag
es ist April und die Zugtiere kommen zurück
in den Farben der Saison
die Schwänze
die Pariser
Mode. Maschinen verteilen die Wärme
gleichmäßig übern Kontinent, Maschinen
erklären Maschinen den Krieg.
*
»Das Licht, der Regen, die Bombe«
& die Stimmen hier
vorgetäuscht
vergiss es.
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