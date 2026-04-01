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Aus: Ausgabe vom 18.04.2026, Seite 11 / Feuilleton

Das Licht, der Regen, die Bombe

Von Kai Pohl

Wolken verteilen sich über den Nachmittag

es ist April und die Zugtiere kommen zurück

in den Farben der Saison

die Schwänze

die Pariser

Mode. Maschinen verteilen die Wärme

gleichmäßig übern Kontinent, Maschinen

erklären Maschinen den Krieg.

*

»Das Licht, der Regen, die Bombe«

& die Stimmen hier

vorgetäuscht

vergiss es.

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