Das bisschen InspirationVon Kai Pohl
nach J. B., für J. P.
»Grüße aus Wittgenstein«
scheint ein guter Titel zu sein
für das erste Gedicht im Januar.
Oder neulich: »Bukowski & Fauser
in Hoppegarten« – das allerdings
war in Tegel, im Dachgeschoss.
Wo der Dichter mit den Tauben
vom S-Bahnhof gurrt. Dank aller
»Listen der Vernunft« gibt es jetzt
keine Worte mehr, die mit den
Resten in der Sonne braten.
Ein Wollknäuel, versponnen,
hüpft aus der Pfanne.
Die x-te Erklärung tötet
das bisschen Inspiration.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Das Echo der Katastrophevom 12.01.2026
-
Lob der anderenvom 12.01.2026
-
Dann wird der Kaffee eben kaltvom 12.01.2026
-
Wer klatscht denn da?vom 12.01.2026
-
Nachschlag: Durstvom 12.01.2026
-
Vorschlagvom 12.01.2026
-
Veranstaltungenvom 12.01.2026