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29.04.2026
- → Feuilleton
Sonett
Verrückte der Frühe!
Wo du hinschaust, trocknet der Sand.
Halb acht kommt Sonne durch,
spontan.
*
»Den Himmel erweitern wegen der Nacktheit.«
Die Felder, Feldränder in metallisch grünem Schimmer,
Buchenstämme aluminiumgrau, überall
wo ich geschlafen hab:
*
Lichtstreifen auf der Tapete.
Das Meer ein Scheißhaus.
Sitze am Fenster und drehe Zigaretten
für die Ewigkeit.
*
Und Mutter sagte:
»Es riecht schon nach Abend.«
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