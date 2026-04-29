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Lyrische Hausapotheke

Sonett

Von Kai Pohl

Verrückte der Frühe!

Wo du hinschaust, trocknet der Sand.

Halb acht kommt Sonne durch,

spontan.

*

»Den Himmel erweitern wegen der Nacktheit.«

Die Felder, Feldränder in metallisch grünem Schimmer,

Buchenstämme aluminiumgrau, überall

wo ich geschlafen hab:

*

Lichtstreifen auf der Tapete.

Das Meer ein Scheißhaus.

Sitze am Fenster und drehe Zigaretten

für die Ewigkeit.

*

Und Mutter sagte:

»Es riecht schon nach Abend.«

junge Welt

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Erschienen in der Ausgabe vom 29.04.2026, Seite 10, Feuilleton
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