Osterhörspielparade

ZUMA/Keystone/imago Brandaktuell dank seines Romans »Schöne neue Welt« (1931): Der Schriftsteller Aldous Huxley

Es gibt viel zu hören an den Eiertagen, also packen wir es an: Freitag, 7.05 Uhr, DLF Kultur: »O Haupt voll Blut und Wunden«, freudvolle Kreuzigungsansprache des evangelischen Pfarrers Peter Oldenbruch aus Ingelheim. 11.05 Uhr, Ö 1: ­­­»Tanz auf den Klippen«, Auszüge aus dem Roman der färöischen Schriftstellerin Sólrún Michelsen. 15.05 Uhr, Bayern 2: »Eine Jugend in Deutschland« (1/3) von Ernst Toller, als Hörspiel umgesetzt von Katja ­Langenbach (BR 2008). 18.30 Uhr, DLF Kultur: ­ ­»Stolz und Vorurteil« (1/3), Kai Grehns Inszenierung des Romans von Jane Austen (DLF, HR, Hörverlag 2022). 19.04 Uhr, WDR 5. »Die Mumins: Der Hut des Zauberers« (1/2) von Tove Jansson (WDR 2024).

Samstag, 14 Uhr, Ö 1: »Der Gehülfe«, Hörspiel von Stefan Weber nach dem Roman von Robert Walser (ORF, SRF 2026). 17.04 Uhr, WDR 5: »Der weiße Kittel«, Krimi von Michael Molsner (WDR 1973). 18.05 Uhr, NDR Kultur: »Die Entdeckung des Himmels« (1/2) von Harry Mulisch, Regie: Hans Gerd Krogmann (NDR 1999). 19.04 Uhr, WDR 3: »Alles Licht, das wir nicht sehen« (1/3) von Antony ­Doerr; von Netflix verfilmter Radioroman als Hörspieldreiteiler (WDR 2022). 19.04 bis 3 Uhr, SWR Kultur: »Die lange Narnia-Nacht« von C. S. ­Lewis, Binge-Höring der ersten Bücher in der Inszenierung von Robert Schoen (NDR, SWR 2020, 2021, 2022, 2023). 19.04 Uhr, WDR 5: ­­ ­»Die Mumins: Der Hut des Zauberers« (2/2). 20 Uhr, SRF 2 Kultur: »Die Gemeinschaft des geteilten Rades«, ­Mockumentary von Michael Stauffer über durchgeknallte Christen in einem Schweizer Bergdorf (SRF 2017). 20.03 Uhr, Bayern 2: »Der dunkle Punkt«, Radiokrimi von Alfred Bergmann, der vor schon 35 Jahren ein wichtiges Thema unserer Zeit verhandelte (BR 2001). 20.05 Uhr, DLF: »Landnahme« (1/2) von Christoph Hein, erster Teil der Romanadaption von Laila Stieler und Kai Grehn (RBB 2025).

Sonntag, 8.15 Uhr, Ö 1: »Lass das Geheimnis zu dir ein«, ­Elisabeth Orth liest (teils gottlose) Ostergedichte. 14.04 Uhr, SWR Kultur: »Die Chroniken von Narnia: Der letzte Kampf« (1/2), Ursendung der neuen Vertonung des finalen siebten Bandes (NDR, SWR 2026). 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Isabellas Welt« von Christian Oelemann, Kinderhörspiel (HR, RBB 2007). 15.05 Uhr, Bayern 2: »Eine Jugend in Deutschland« (2/3). 16.05 Uhr, Radio 3: »Schöne neue Welt« (1/2) von Aldous Huxley, jüngste deutsche Hörspielfassung von Regine Ahrem (SFB 2016). 17.04 Uhr, SR Kultur: »Zum Tal abfallende Landschaften« von Lena Müller, Hörspiel über den Abschied von der eigenen Kindheit (RBB, SR 2015). 18.05 Uhr, Bremen Zwei: »Popps Erdspurenanalyse 1908« und »Nichts als Indizien« von Nikolai von Michalewsky, »Ein Anruf aus Undeloh« von Arnold E. Ott; drei Krimis aus dem Archiv von Radio Bremen (RB 1971, 1964, 1967). 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Stolz und Vorurteil« (2/3). 19.04 Uhr, NDR Kultur: »Die Entdeckung des Himmels« (2/2). 19.04 Uhr, WDR 5: »Sturm im Mumintal« von Tove Jansson (WDR 2024).

Montag, 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Alarm im Fürstenpark«, Kinderhörspiel von Martin Klein (DLF Kultur 2026). 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Liebe« von Thomas Hettche; ein Stück mit Matthias Brandt und Martina Gedeck über die Wirrnisse unerwarteter Gefühlsaufwallungen (HR 2026). 14.04 Uhr, SWR Kultur: »Die Chroniken von Narnia: Der letzte Kampf« (2/2). 15.05 Uhr, Bayern 2: »Eine Jugend in Deutschland« (3/3). 16.05 Uhr, Radio 3: »Schöne neue Welt« (2/2). 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Stolz und Vorurteil« (3/3). 20.04 Uhr, MDR Kultur: »Blume Wolke Vogel Fisch«, Hörspiel von Ruth ­Johanna Benrath über den entrückten Herrn B. (MDR 2021).