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Aus: Ausgabe vom 28.03.2026, Seite 11 / Feuilleton

Die neue Weltordnung

Von Thomas Gsella

Ich höre nicht, ich bin nicht gern

Im Hier und dort schon gar nicht,

Ich lese nicht, ich schau nicht fern,

Ich bin nicht und ich war nicht

Bereit genug, ein schwarzer Schreck,

Nun dieser Schlaf aus Starre.

Ich guck nicht hin und guck nicht weg,

Ich schweige und verharre.

*

Die Welt zerfällt, das Spiel ist aus,

Sie ziehen mit den Hunden

Um dein, um mein, um unser Haus,

Die Straße ist verschwunden,

Noch trinke ich und esse ich

Das Wasser und die Brote

Und atme. Ich vergesse dich.

Am Himmel der Kojote.

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