Die neue Weltordnung

Die neue WeltordnungVon Thomas Gsella
Ich höre nicht, ich bin nicht gern
Im Hier und dort schon gar nicht,
Ich lese nicht, ich schau nicht fern,
Ich bin nicht und ich war nicht
Bereit genug, ein schwarzer Schreck,
Nun dieser Schlaf aus Starre.
Ich guck nicht hin und guck nicht weg,
Ich schweige und verharre.
*
Die Welt zerfällt, das Spiel ist aus,
Sie ziehen mit den Hunden
Um dein, um mein, um unser Haus,
Die Straße ist verschwunden,
Noch trinke ich und esse ich
Das Wasser und die Brote
Und atme. Ich vergesse dich.
Am Himmel der Kojote.
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