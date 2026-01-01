Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Januar 2026, Nr. 20
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.01.2026, Seite 10 / Feuilleton

Herr und Hund

Von Thomas Gsella

»Ja, ich weiß, es fällt nicht immer leicht.

Und dann steigt die Mühe, die es kostet,

Wie ein Preis, wenn er dem Wucher weicht.

Junges Eisen glänzt und altes rostet.

*

Aber komm, du musst doch wieder raus.

Grad die müden Knochen soll man spüren.

Steh! Und lauf! Hinaus aus diesem Haus,

Ab ins Grüne, komm, ich werd dich führen.

*

Dreimal täglich zeig ich dir den Park,

Denn wenn ich’s nicht tue, tut es keiner.

Und du bist ein Herr, den ich sehr mag«,

Sprach der Hund zu mir, denn ich bin seiner.

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton