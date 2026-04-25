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25.04.2026
- → Feuilleton
Kinderlied
Damals, Mama, als das Wetter
Überhaupt nicht wichtig war,
Weil’s mal blöder und mal netter,
Aber immer richtig war,
*
Damals, als die Luft gesund war
Überm kalten Eisbärland,
Ein Korallenriff knallbunt war
Und die Wälder nicht verbrannt,
*
Damals, als der Regen störte,
Manchmal, wenn er lange fiel
Auf das Grün, die uns gehörte
Wie das blaue Himmelsspiel –
*
Diese Welt ist nun vergangen
Wie ein Flackern letzten Lichts.
Mitgefangen, mitgehangen,
Danke, Papa, Dank für nichts.
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