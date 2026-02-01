Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 11 / Feuilleton
ErbschaftssteuerVon Thomas Gsella
Seine Frau erbt zig Millionen,
Nämlich ein paar hundert Stück,
Und die Erbfrau soll Mann schonen,
Denn das mehrt das Eheglück.
*
Wär’ ich also »Einstein« Söder
(In der Birne köstlich weich
Und zuweilen also blöder,
Aber immer köstlich reich),
*
Hasste ich die Erbschaftssteuer
So wie er und schrie: »Igitt!
Weg mit diesem Ungeheuer!«
Aber so: Na, her damit!
