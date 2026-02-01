STL/imago

Seine Frau erbt zig Millionen,

Nämlich ein paar hundert Stück,

Und die Erbfrau soll Mann schonen,

Denn das mehrt das Eheglück.

*

Wär’ ich also »Einstein« Söder

(In der Birne köstlich weich

Und zuweilen also blöder,

Aber immer köstlich reich),

*

Hasste ich die Erbschaftssteuer

So wie er und schrie: »Igitt!

Weg mit diesem Ungeheuer!«

Aber so: Na, her damit!