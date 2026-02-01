Gegründet 1947 Sa. / So., 28. Februar/ 1. März 2026, Nr. 50
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 11 / Feuilleton

Erbschaftssteuer

Von Thomas Gsella
imago837012333.jpg
STL/imago

Seine Frau erbt zig Millionen,

Nämlich ein paar hundert Stück,

Und die Erbfrau soll Mann schonen,

Denn das mehrt das Eheglück.

*

Wär’ ich also »Einstein« Söder

(In der Birne köstlich weich

Und zuweilen also blöder,

Aber immer köstlich reich),

*

Hasste ich die Erbschaftssteuer

So wie er und schrie: »Igitt!

Weg mit diesem Ungeheuer!«

Aber so: Na, her damit!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!