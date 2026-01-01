Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Januar/ 1. Februar 2026, Nr. 26
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 31.01.2026, Seite 11 / Feuilleton

Der kluge Ast

Unterzeile_13pt
Von Thomas Gsella
2025-12-05T193257Z_729910199_UP1ELC51HNU5K_RTRMADP_3_SOCCER-WORL
Mandel Ngan/REUTERS

Weil der Irre ein Rassist,

Mörder und Entführer ist,

Dessen Birne froh errötet,

Wenn er Bürger/innen tötet,

*

Sollte man gewiss erwägen,

So an seinem Ast zu sägen,

Dass er fällt. Nach ihm der Ast.

Doch der Ast hat keine Hast.

*

Sieh: Er steigt! Hoch in die Luft!

Und jetzt fällt er! Auf den Schuft.

Schaut und ruft: »Yep, Ziel erreicht!«

Und gewiss heißt nicht vielleicht.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton