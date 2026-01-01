Der kluge Ast

Mandel Ngan/REUTERS

Weil der Irre ein Rassist,

Mörder und Entführer ist,

Dessen Birne froh errötet,

Wenn er Bürger/innen tötet,

*

Sollte man gewiss erwägen,

So an seinem Ast zu sägen,

Dass er fällt. Nach ihm der Ast.

Doch der Ast hat keine Hast.

*

Sieh: Er steigt! Hoch in die Luft!

Und jetzt fällt er! Auf den Schuft.

Schaut und ruft: »Yep, Ziel erreicht!«

Und gewiss heißt nicht vielleicht.