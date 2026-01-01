Der kluge Ast

Aus: Ausgabe vom 31.01.2026, Seite 11 / Feuilleton
Der kluge AstVon Thomas Gsella
Weil der Irre ein Rassist,
Mörder und Entführer ist,
Dessen Birne froh errötet,
Wenn er Bürger/innen tötet,
*
Sollte man gewiss erwägen,
So an seinem Ast zu sägen,
Dass er fällt. Nach ihm der Ast.
Doch der Ast hat keine Hast.
*
Sieh: Er steigt! Hoch in die Luft!
Und jetzt fällt er! Auf den Schuft.
Schaut und ruft: »Yep, Ziel erreicht!«
Und gewiss heißt nicht vielleicht.
links & bündig gegen rechte Bünde
