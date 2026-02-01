Gegründet 1947 Sa. / So., 21. / 22. Februar 2026, Nr. 44
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.02.2026, Seite 10 / Feuilleton

Mundraubbericht 2028

Von Thomas Gsella

Zähne hab ich keine mehr,

Sag nicht ja und amen,

Sondern pflücke (ist nicht schwer)

Neue just aus denen her,

Die mir meine nahmen.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.