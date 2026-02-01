Mundraubbericht 2028

Aus: Ausgabe vom 21.02.2026, Seite 10 / Feuilleton
Mundraubbericht 2028Von Thomas Gsella
Zähne hab ich keine mehr,
Sag nicht ja und amen,
Sondern pflücke (ist nicht schwer)
Neue just aus denen her,
Die mir meine nahmen.
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Feuilleton
