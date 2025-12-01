Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. Dezember 2025, Nr. 296
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.12.2025, Seite 11 / Feuilleton

Der christliche Festkreis

Von Thomas Gsella

Kauft man tausend Kilo Scheißdreck

Und verreckt an Katerwein,

Ist die Weihenacht im Anmarsch,

Humba, humba täterä.

*

Geht die alte Fron zuende

Und beginnt die neue Qual,

Kommt die Tanne in die Tonne,

Böller, Arm ab, Ostern naht,

*

Dingdong machen Schokoglöckchen,

Dobrindt schießt ins Flüchtlingsboot,

Eier werden bunt gefressen,

Pfingsten, Nazis, Urlaub, Herbst,

*

Totensonntag, Killermontag,

Nikolauspogrome, kalt,

Scheißdreck kauft man tausend Kilo,

Humba, humba täterä.

