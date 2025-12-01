Der christliche Festkreis

Der christliche FestkreisVon Thomas Gsella
Kauft man tausend Kilo Scheißdreck
Und verreckt an Katerwein,
Ist die Weihenacht im Anmarsch,
Humba, humba täterä.
*
Geht die alte Fron zuende
Und beginnt die neue Qual,
Kommt die Tanne in die Tonne,
Böller, Arm ab, Ostern naht,
*
Dingdong machen Schokoglöckchen,
Dobrindt schießt ins Flüchtlingsboot,
Eier werden bunt gefressen,
Pfingsten, Nazis, Urlaub, Herbst,
*
Totensonntag, Killermontag,
Nikolauspogrome, kalt,
Scheißdreck kauft man tausend Kilo,
Humba, humba täterä.
