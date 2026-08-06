Heißer Anlegertip des Tages: Brandstiftung
Wenn selbst der herrschenden Klasse der USA die Sache mit dem freien Markt nicht mehr ganz geheuer ist, muss wohl mächtig was im Busch sein. Metaphorisch, in weiten Teilen von God’s Own Country sind so ziemlich alle echten Büsche und Bäume ja zuletzt mal wieder von Waldbränden dahingerafft worden. Doch man kann es nicht verneinen: Der Kapitalismus ist unverschämt innovativ und schafft es, noch aus dem destruktivsten Inferno Profit zu schlagen. Auf sogenannten Prediction Markets kann jedermann auf alles wetten – eben auch auf den Ausbruch des nächsten Waldbrands.
Die Standortverwalter in den Parlamenten stutzen. Beim Aktienhandel zumindest ist es ja immerhin noch so, dass der einzelne Investor in der Regel nicht viel Einfluss auf die Marktbedingungen hat. Nicht so bei spezifischen Wetten: Da könnte ein findiger Unternehmer durchaus auf die Idee kommen, das Eintreten des fraglichen Ereignisses in die eigene Hand zu nehmen – im Waldbrandfalle also Feuerzeug und Spiritus. Benzingestützte Marktkorrektur, sozusagen.
Angetrieben von dieser Sorge forderten am Dienstag (Ortszeit) mehrere Politiker des US-Bundesstaates Oregon, den »Prediction Markets« einen Riegel vorzuschieben. In Anbetracht von Werbesprüchen wie »Sie können das Feuer nicht vorhersagen, aber Sie können damit Handel treiben« vielleicht eine der seltenen guten Ideen aus dieser Ecke der Welt.
Andererseits auch irgendwo fortschrittsfeindlich – wie soll sich denn so der freie Unternehmergeist entfalten? Im Kapitalismus gibt es schließlich keine Tabus, nur noch nicht erschlossene Märkte. In diesem Sinne ein Gegenvorschlag: Dagegenwetten! Wäre doch gelacht, wenn sich die Motivation der Feuerwehrleute nicht steigern ließe, wenn man ihr Gehalt an die Vorhersage koppelt, ob sie das Feuer gelöscht bekommen. Vielleicht springt sogar eine Gameshow im Fernsehen raus. Top, die Wette gilt!
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 3,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!