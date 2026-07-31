Zufällige Begegnung

Im Doppelbett sind eben sie gestrandet,

Zwei dienstlich Reisende, von Müdheit zahm.

Sein Blick war in dem ihren notgelandet,

Woraufhin sie ihn mit aufs Zimmer nahm.

*

Der Kragen platzte lautlos. Mit Routine

Entschlüpfte seinem Anzug Calvin Klein

Und brach mit einer unschuldigen Miene

Im Vorgarten von Ulla Popken ein.

*

Ein Wildwuchs dort wie einst der ostzonale,

Zwei Kurschatten, geworfen aufs Parkett.

Er gab den Herakles, sie die Omphale,

Sie quietschte nicht, es quietschte nur das Bett.

*

Genug hier vorn! Sie litt den Spieß nicht länger

Und schob ihn unsanft vor die andre Tür.

Da wurde aus dem stummen Minnesänger

Ein staunender Rosettenkavalier.

*

Und als sie dann im Tageslicht erwachten,

Die Sodomitin und der Konvertit,

Erschraken sie nicht wenig, doch dann lachten

Sie sich ins Fäustchen: Welch ein Unterschied!