Zufällige Begegnung
Im Doppelbett sind eben sie gestrandet,
Zwei dienstlich Reisende, von Müdheit zahm.
Sein Blick war in dem ihren notgelandet,
Woraufhin sie ihn mit aufs Zimmer nahm.
*
Der Kragen platzte lautlos. Mit Routine
Entschlüpfte seinem Anzug Calvin Klein
Und brach mit einer unschuldigen Miene
Im Vorgarten von Ulla Popken ein.
*
Ein Wildwuchs dort wie einst der ostzonale,
Zwei Kurschatten, geworfen aufs Parkett.
Er gab den Herakles, sie die Omphale,
Sie quietschte nicht, es quietschte nur das Bett.
*
Genug hier vorn! Sie litt den Spieß nicht länger
Und schob ihn unsanft vor die andre Tür.
Da wurde aus dem stummen Minnesänger
Ein staunender Rosettenkavalier.
*
Und als sie dann im Tageslicht erwachten,
Die Sodomitin und der Konvertit,
Erschraken sie nicht wenig, doch dann lachten
Sie sich ins Fäustchen: Welch ein Unterschied!
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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