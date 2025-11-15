KassandroVon Marco Tschirpke
Neulich fiel mir wieder ein
Der Kollege Robert Kurz.[1]
Ich erinnere mich, sein
Lebenswerk war dies: Den Sturz
Des Systems mit viel Behagen
Pro Quartal vorherzusagen.
*
Und es folgten die Quartale
Und Karthago stand noch immer.
Und die kurzschen Rituale
Liehen ihm den goldnen Schimmer.
Voller Hoffnung denk ich dran,
Daß auch ich mich irren kann.
*
- ^ Robert Kurz (1943–2012) vertrat die Ansicht, das »System der abstrakten Arbeit« bewirke in einer dreistufigen historischen Abfolge den Kollaps zuerst der dritten Welt, dann der zweiten Welt und in einem letzten Akt der Selbstzerstörung den der ersten.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Veranstaltungenvom 15.11.2025
-
»Sei ma’ ehrlich«vom 15.11.2025
-
Das gute Lebenvom 15.11.2025
-
Nachschlag: Kasernen statt Wohnraumvom 15.11.2025
-
Vorschlagvom 15.11.2025
-
Vorwärts und nicht vergessenvom 15.11.2025