Aus: Ausgabe vom 15.11.2025, Seite 11 / Feuilleton

Kassandro

Von Marco Tschirpke

Neulich fiel mir wieder ein

Der Kollege Robert Kurz.[1]

Ich erinnere mich, sein

Lebenswerk war dies: Den Sturz

Des Systems mit viel Behagen

Pro Quartal vorherzusagen.

*

Und es folgten die Quartale

Und Karthago stand noch immer.

Und die kurzschen Rituale

Liehen ihm den goldnen Schimmer.

Voller Hoffnung denk ich dran,

Daß auch ich mich irren kann.

*

  1. ^ Robert Kurz (1943–2012) vertrat die Ansicht, das »System der abstrakten Arbeit« bewirke in einer dreistufigen historischen Abfolge den Kollaps zuerst der dritten Welt, dann der zweiten Welt und in einem letzten Akt der Selbstzerstörung den der ersten.

