Berliner Morgenpost

Aus: Ausgabe vom 07.02.2026, Seite 10 / Feuilleton
Berliner MorgenpostVon Marco Tschirpke
Der kleinste meiner Schlüssel ist
Von viel Gebrauch ganz schief:
Er schlüpft ins Schloss allmorgendlich
Und findet keinen Brief.
*
Oft geht das Ding kaum auf, und wenn,
Dann geht’s mir auf die Eier,
Dass nie was andres drin ist als
Ein Drogentaxi-Flyer.
