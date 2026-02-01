Berliner Morgenpost

Der kleinste meiner Schlüssel ist

Von viel Gebrauch ganz schief:

Er schlüpft ins Schloss allmorgendlich

Und findet keinen Brief.

*

Oft geht das Ding kaum auf, und wenn,

Dann geht’s mir auf die Eier,

Dass nie was andres drin ist als

Ein Drogentaxi-Flyer.