Aus: Ausgabe vom 07.02.2026, Seite 10 / Feuilleton

Berliner Morgenpost

Von Marco Tschirpke

Der kleinste meiner Schlüssel ist

Von viel Gebrauch ganz schief:

Er schlüpft ins Schloss allmorgendlich

Und findet keinen Brief.

*

Oft geht das Ding kaum auf, und wenn,

Dann geht’s mir auf die Eier,

Dass nie was andres drin ist als

Ein Drogentaxi-Flyer.

