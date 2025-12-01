Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 11 / Feuilleton

Friedensdenkschrift der EKD

Von Marco Tschirpke

Die Kirchenväter klecksen in die Bücher,

Der Pazifismus sei nicht zeitgemäß.

Sie falten ihn in sanft papierne Tücher

Und putzen sich das rosige Gesäß.

*

Die Kirche hängt ihr Fähnchen in die Winde

Und seilt den Unrat in die Messen ab.

O Herr, schick einen Geistesblitz geschwinde

Zu deinem Bodenpersonal hinab!

