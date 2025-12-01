Friedensdenkschrift der EKD

Friedensdenkschrift der EKDVon Marco Tschirpke
Die Kirchenväter klecksen in die Bücher,
Der Pazifismus sei nicht zeitgemäß.
Sie falten ihn in sanft papierne Tücher
Und putzen sich das rosige Gesäß.
*
Die Kirche hängt ihr Fähnchen in die Winde
Und seilt den Unrat in die Messen ab.
O Herr, schick einen Geistesblitz geschwinde
Zu deinem Bodenpersonal hinab!
