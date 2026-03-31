Aus: Ausgabe vom 01.04.2026, Seite 11 / Feuilleton
Die Modetrends von ErkelenzVon Marco Tschirpke
Die Modetrends von Erkelenz
Strahl’n bis Paris und Cannes:
Man ist so frei und zieht derlei
Dort nie und nimmer an.
*
Erkelenz: Städtchen in Nordrhein-Westfalen. Der nächstgrößere Ort ist Hückelhoven.
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