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Gedicht zeigen

Zum Dienstgebrauch

Von Marco Tschirpke

Nimm Reißaus, Soldat! Dein Gegner

Kennt das kleine Einmaleins:

Rettest du dein eignes Leben,

Rettest du auch seins.

*

Wirf ins Korn die Flinte, kehre

Heim zu deiner jungen Braut.

Die braucht keinen Krüppel, der im

Rollstuhl Nägel kaut.

*

Die braucht, nenne mich verwegen,

Einen Sozialismus, der

Ihr den Gatten lässt und eine

Erde, die bewohnbar wär.

*

Mag schon sein, dass ihr mein Vorschlag

Wie ein Hohn erscheinen mag.

Nenn mir, Leser, einen bessren,

Sagen wir, bis Donnerstag?

→ Das neue Soloprogramm »Für eine Handvoll Tasten« von Marco Tschirpke feiert am 26. September 2026 im Mehringhof-Theater Berlin um 20 Uhr Premiere. Karten unter 030/691 50 99

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Erschienen in der Ausgabe vom 06.06.2026, Seite 11, Feuilleton
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