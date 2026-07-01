Im Funktionsdress alt vom Rade

steigen und ins Grün am Pfade

durch die Nase, dass es kracht,

rotzen*: hättst du nie gemacht.

*

Um den Hitler nicht zu stählen

mal was halbwegs Linkes wählen

oder, später, mit Bedacht,

Willy: kam nicht in Betracht.

*

Denn es war so, dass dich störte,

was sich einfach nicht gehörte;

und so lobe ich dich sacht:

Hälftig hast du’s gut gemacht.

* Gesehen in W. am 20.5.2026