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09.05.2026
- → Feuilleton
Der Panther
Mit Rainer Maria Rilke durchs Jahr
Alles ist vorübergehend,
Leben ist das, was es war,
jeden Tag aufs Ende sehend,
weiß ich: Es wird wunderbar.
*
Angespannt sind alle Schritte,
Stille, die das Herz vermisst,
kraftlos tanzt die Lebensmitte,
seit der Käfig offen ist.
*
Tausend feste Krisenstäbe,
Wille unterm Äthertuch,
und was einen Text ergäbe,
wird dann lediglich kein Buch.
*
Manchmal öffnet sich der Vorhang,
und ich sehe nichts als Welt.
Herrgott hat auch diesen Vorgang
voller Güte gut bestellt.
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