Juligedicht
Für Rolf Dieter Brinkmann
Heuschreckenjuli, Gewitterjuli, Tagtraum Moos & Akazienjuli, Suff & Gebrauchtwagenjuli, im Süden ziehen die Tiere zu den Wasserstellen im Juli, wo die Alligatoren warten, Insekten schwirren über Juliwiesen, flimmernde schwüle Julihitze, im Juli, Rinder grasen auf halbvertrockneten Weiden entlang der Bahnstrecke, Wälder mit wilden Äpfeln und Baumreihen in der dunstigen Julilandschaft, zu viele Wörter im Juli, die Intelligenz der Natur benutzt und weggeworfen, ein Vormittag im Juli ohne Illusionen, Turmfalkenjuli in der Stadt, Schwedenmilchjuli, Melonen- und Mittelwellenjuli, Juli, wo der Wahnsinn Wirklichkeit wird & die Wirklichkeit Wahnsinn, Juli mit Spaziergängen auf verlassenen Feldwegen, Julifelder, Notstandsjuli im Ameisenstaat, Heuballenjuli unter Hochspannungsleitung, Autobahnjuli & Terror des Geldes in den Juliadern, Winterjuli, Gedächtnisjuli, Maijuli, Septemberjuli, Juli der Euphorie & Angst, Spermajuli, Tittenjuli, Tequlia- und Brandyjuli, Juli der langweiligen Filme und Einkaufsjuli, quadratischer Juli, Erfolgsjuli, verkaufter verbratener vergessener Juli, enganliegender schwitzender Juli, Julipanik, Juli der Zitate & Kotzkrämpfe, Julimais, Julitomaten, Juliaugust & Juli der Schließfächer, Juli der Dummheit, logischer Juli, Verbrechen und Kult im Juli, Juli der vergammelten Religion, Juli am Äquator, am Nil & am Ganges, Juli in Peru, Juli auf der Osterinsel, Juli in Europa, Juli in den Ohren der sterbenden Kinder, Juli in den Zeitungen, Juli zwischen Bauschutt & Gerümpel am Bahnhof Neustadt, Juli der Gräser, die im Juliwind schaukeln, Juli im Schamhaar, Juli in den Achselhöhlen, Juli des Jüngsten Gerichts, Lohn- & Gehaltsjuli, Auferstehungsjuli, Julipreise, Phantomjuli, Scheißjuli, Julidornen, Julischleim, Wurmjuli, Stöhnjuli, Juliluft & Stinkjuli, Juli der letzten Chance, Julischokolade, Julibier und Knoblauch, anatomischer Juli, kosmischer Juli, Julijuli.
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!