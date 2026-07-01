Nachschlag: Reality-TV in der Kaserne
→ Generation Wehrdienst. Mi. und So., Youtube
Die Bundeswehr soll bekanntlich zur stärksten Armee des Kontinents hochgerüstet werden. Die Bestellungen für neue Panzer und Drohnen sind raus, aber eines fehlt: eine kriegsgeile Jugend, die das Zeug auch bedient. Abhilfe soll das neuste Produkt aus der PR-Abteilung schaffen. Die Serie »Generation Wehrdienst« ist Reality-TV auf dem Kasernenhof. Begleitet werden junge Leute, die sich freiwillig in die Fänge des Militärs begeben haben. Da ist zum Beispiel der aus einer Bundeswehr-Familie stammende Tim, der Karriere machen will. Da ist Leon, der sein »Selbstbewusstsein« stärken will. Und da ist Ahmad, dem man nur die ganze Zeit zurufen möchte: »Lauf, Bruder, lauf!«. Das Ganze ist nicht ungeschickt gemacht. Heimweh und Zweifel der Jugendlichen werden nicht ausgeblendet, ebenso wenig wie die Schikanen der Ausbilder mit ihren fragwürdigen Tattoos und ziemlich eindeutigen Seitenscheiteln. Doch es sind erst wenige Episoden erschienen und wir dürfen sicher sein: Die Zweifel werden verfliegen und am Ende werden bestimmt alle furchtbar stolz sein, dass sie »durchgezogen« haben. (pt)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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