Es wird schon nicht so schlimm kommen
Man hört es ständig, und je
öfter man es hört, desto unaufhaltsamer
kriecht die Wut in einem hoch.
*
Haben das die Menschen
1939 nicht auch gesagt? Und 1914
und vor all den anderen
sinnlosen Kriegen davor?
*
Es wird so kommen, wie befürchtet.
Und es wird niemanden
geben, der
das Ganze stoppt.
*
Und die Armen werden
sterben. Und die Reichen werden
in ihren Flugzeugen
sitzen, während ihre Rüstungsaktien durch
die Decke gehen, und am
Ende wird es niemand von denen
gewesen sein.
*
Wir waren es!
*
Wir haben sie machen
lassen. Wir hatten
Wichtigeres zu tun, als uns
mit diesem Scheißdreck
rumzuplagen.
*
Und ja, wir wissen,
dass sie lügen und dass sie uns für
dumm verkaufen, wir wissen es seit Tausenden
von Jahren.
*
Und trotzdem
haben wir Besseres zu
tun.
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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