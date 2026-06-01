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Es wird schon nicht so schlimm kommen

Von Florian Günther

Man hört es ständig, und je

öfter man es hört, desto unaufhaltsamer

kriecht die Wut in einem hoch.

*

Haben das die Menschen

1939 nicht auch gesagt? Und 1914

und vor all den anderen

sinnlosen Kriegen davor?

*

Es wird so kommen, wie befürchtet.

Und es wird niemanden

geben, der

das Ganze stoppt.

*

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Und die Armen werden

sterben. Und die Reichen werden

in ihren Flugzeugen

sitzen, während ihre Rüstungsaktien durch

die Decke gehen, und am

Ende wird es niemand von denen

gewesen sein.

*

Wir waren es!

*

Wir haben sie machen

lassen. Wir hatten

Wichtigeres zu tun, als uns

mit diesem Scheißdreck

rumzuplagen.

*

Und ja, wir wissen,

dass sie lügen und dass sie uns für

dumm verkaufen, wir wissen es seit Tausenden

von Jahren.

*

Und trotzdem

haben wir Besseres zu

tun.

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Erschienen in der Ausgabe vom 20.06.2026, Seite 11, Feuilleton
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