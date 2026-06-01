Es wird schon nicht so schlimm kommen

Man hört es ständig, und je

öfter man es hört, desto unaufhaltsamer

kriecht die Wut in einem hoch.

*

Haben das die Menschen

1939 nicht auch gesagt? Und 1914

und vor all den anderen

sinnlosen Kriegen davor?

*

Es wird so kommen, wie befürchtet.

Und es wird niemanden

geben, der

das Ganze stoppt.

*

Anzeige

Und die Armen werden

sterben. Und die Reichen werden

in ihren Flugzeugen

sitzen, während ihre Rüstungsaktien durch

die Decke gehen, und am

Ende wird es niemand von denen

gewesen sein.

*

Wir waren es!

*

Wir haben sie machen

lassen. Wir hatten

Wichtigeres zu tun, als uns

mit diesem Scheißdreck

rumzuplagen.

*

Und ja, wir wissen,

dass sie lügen und dass sie uns für

dumm verkaufen, wir wissen es seit Tausenden

von Jahren.

*

Und trotzdem

haben wir Besseres zu

tun.