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Lyrische Hausapotheke

Vor dem Auftritt

Von Florian Günther

Wir hängen in Franks

Wohnzimmer herum.

*

Während ich mir einen

ansaufe, hockt Fred

vor mir auf dem

Teppich und haut sich

eine Nadel nach der

anderen in die Vene.

*

Sag mal, was soll das

eigentlich? frage ich

ihn. Schon mal was von

Janis Joplin gehört?!

*

Das Zeug ist billig,

sagt er, aber schlecht.

Es hält nicht lange

vor …

*

Wir machen weiter.

Er mit seinem

Gestochere, ich mit

dem Trinken.

*

Zwei Misanthropen,

kurz vor ihrer Lesung

im Goldenen Hahn,

Kreuzberg,

Oranienstraße 14 a.

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Erschienen in der Ausgabe vom 28.07.2026, Seite 11, Feuilleton
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