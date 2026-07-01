Vor dem Auftritt
Wir hängen in Franks
Wohnzimmer herum.
*
Während ich mir einen
ansaufe, hockt Fred
vor mir auf dem
Teppich und haut sich
eine Nadel nach der
anderen in die Vene.
*
Sag mal, was soll das
eigentlich? frage ich
ihn. Schon mal was von
Janis Joplin gehört?!
*
Das Zeug ist billig,
sagt er, aber schlecht.
Es hält nicht lange
vor …
*
Wir machen weiter.
Er mit seinem
Gestochere, ich mit
dem Trinken.
*
Zwei Misanthropen,
kurz vor ihrer Lesung
im Goldenen Hahn,
Kreuzberg,
Oranienstraße 14 a.
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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