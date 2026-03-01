Aus: Ausgabe vom 11.03.2026, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke
Der BildungsreisendeVon Florian Günther
Er lief hier unten lang,
betrachtete das Klingelbrett mit meinem
Namen, warf einen kurzen Blick
in die Budike, ging runter zu Plus, um den Kassiererinnen
zuzuschauen, kaufte sich ein Brot beim Türken
und rüttelte an meiner
Karre; auf der Rückbank nichts als
Kekskrümel
und alte Zeitungen …
*
Er sah sich alles an.
Die Straßen, die Leute, die Hundescheiße,
alles, mein ganzes Biotop.
*
Und war erstaunt,
wie wenig es doch braucht.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Leben, Lieben, Leidenvom 11.03.2026
-
Brězan, Baxevanos, Minnellivom 11.03.2026
-
Ein zufriedenes Schafvom 11.03.2026
-
Nachschlag: Nach Ostenvom 11.03.2026
-
Vorschlagvom 11.03.2026
-
Veranstaltungenvom 11.03.2026
-
Rotlicht: Klickarbeitvom 11.03.2026