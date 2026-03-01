Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Lyrische Hausapotheke

Der Bildungsreisende

Von Florian Günther

Er lief hier unten lang,

betrachtete das Klingelbrett mit meinem

Namen, warf einen kurzen Blick

in die Budike, ging runter zu Plus, um den Kassiererinnen

zuzuschauen, kaufte sich ein Brot beim Türken

und rüttelte an meiner

Karre; auf der Rückbank nichts als

Kekskrümel

und alte Zeitungen …

*

Er sah sich alles an.

Die Straßen, die Leute, die Hundescheiße,

alles, mein ganzes Biotop.

*

Und war erstaunt,

wie wenig es doch braucht.

