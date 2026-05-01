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Keine Zeit

Von Florian Günther

Sie schreibt

mir nie

besonders lange

Sachen.

*

Hin und

wieder

eine kurze

SMS, mehr

ist nicht

drin.

*

Dabei

ist sie ein

Engel.

*

Vielleicht

ist das

der Grund.

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.05.2026, Seite 10, Feuilleton
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