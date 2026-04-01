Aus: Ausgabe vom 20.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke
LogischVon Florian Günther
Eigentlich wollte ich sie
gar nicht, aber
sie sagte: Ich bin
allein
und du bist allein und
zwei, die allein
sind, sind besser
als einer.
*
Das hat
mich
überzeugt.
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