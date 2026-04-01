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Aus: Ausgabe vom 20.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Logisch

Von Florian Günther

Eigentlich wollte ich sie

gar nicht, aber

sie sagte: Ich bin

allein

und du bist allein und

zwei, die allein

sind, sind besser

als einer.

*

Das hat

mich

überzeugt.

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