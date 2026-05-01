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30.05.2026
- → Feuilleton
Es goebbelt wieder
Die AfD des Ostens droht,
Geldhähne abzukneifen,
Wo sie aufs Herz- und Hirnverbot
Der Rechtsextremen pfeifen.
*
So haut sie laut aufs Bauhaus drauf,
Weil’s auch die Nazis taten.
Faul müffelnd reißen Mäuler auf
Und würgen braunen Braten.
*
Die zwölfte Zeile tut ihr weh,
Die elfte liest sie gerne:
»Die NSAfDAP:
Ein Irrweg der Moderne.«
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