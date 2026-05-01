Nachschlag: Das Zirkuspferd

Es muss ziemlich ungemütlich zugegangen sein in den US-Südstaaten der 1950er Jahre. Sittenwächter, religiöse Fundamentalisten, Rassisten und Waffenfetischisten verteufelten jeden progressiven Ansatz. Elvis, der weiße Junge aus Memphis mit Faible für die schwarze Musik der Beale Street, zieht sein Ding trotzdem unbeirrt durch. Lasziv die Hüfte zu Bass und Drums zucken zu lassen, das bringt ihn fast in den Knast. Sein geschäftstüchtiger Manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks) verordnet erst mal Militärdienst, um den aufstrebenden King von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Der auf dem Jahrmarkt schaustellergestählte »Snowman« übernimmt die Kontrolle, steckt den Rebellen in steife Anzüge, lässt ihn in unzähligen schlechten Hollywoodfilmen schmachten, letztlich auf den Casinobühnen von Las Vegas verenden. Schade drum, der musikalischen Außergewöhnlichkeit hätte es noch viel mehr geben können. Aber vielleicht ist er ja gar nicht tot … (mme)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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