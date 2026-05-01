Furchtlose des Tages: Deutsche

Wussten Sie schon? Putin könnte sehr bald angreifen – vielleicht 2029, vielleicht sogar schon morgen! Haben Sie gehört? Putin plant derzeit, eine Atombombe auf Berlin abzuwerfen! Ist Ihnen eigentlich bekannt? Putin reitet mit freiem Oberkörper auf Bären und unterwirft sich einer rigiden Trainingsroutine inklusive Kreatin und Aufputschmitteln, um bei nächster Gelegenheit höchstselbst Friedrich Merz im Kampf Mann gegen Mann zu bezwingen!

Das drohende Unheil ist also endlos – aber viele Deutsche wollen nichts davon wissen. Laut einer neuen INSA-Umfrage im Auftrag von Bild am Sonntag sind nur 38 Prozent der Befragten besorgt, dass »Russland uns bald militärisch attackieren könnte«. Die Hälfte der Teilnehmer hat hingegen »gar keine Angst mehr vor einem russischen Angriff«. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bammel vor »Kreml-Diktator Wladimir Putin (73)« hatten im September 2025 noch mehr als die Hälfte, und nur 38 Prozent der Befragten teilten diese Sorge damals nicht. Die »Umfrageüberraschung« sorgt für Aufregung im Springer-Blatt: »Deutsche haben immer weniger Angst vor Putin.«

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Aber wo der Chef redet, wird sonst nicht widersprochen. Und die Bosse namens Rüstungslobby, Bundesregierung und EU sagen nun mal: Die Gefahr ist groß, die Verteidigung mangelhaft. Weiß man auch bei Bild. »Fakt ist: Bislang ist Deutschlands Bevölkerung kaum vorbereitet auf Angriffe jeglicher Art.« Noch schlimmer: Würde der Russe angreifen, so glauben 72 Prozent der Befragten: »Unsere Soldaten könnten dem Aggressor aus dem Kreml nichts entgegensetzen.« Das bedeutet wiederum, dass man in den Führungsetagen aufatmen darf. Die propagandistischen Grundpfeiler für die historische Aufrüstung der Bundesrepublik sind zwar etwas lädiert, aber keineswegs dem Kollaps nahe.