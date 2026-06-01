Nachschlag: Deutsche Christen

Die christliche Kultur im Nahen Osten wird von Israel ausgelöscht, doch Solidarität unter den deutschen Glaubensgenossen ist rar gesät (Tyros, 11.4.2026)

Man kann nur staunen über die unglaubliche Ignoranz und Apathie, die insbesondere protestantische Christen in Deutschland gegenüber dem Schicksal ihrer Glaubensschwestern und -brüder im Nahen Osten an den Tag legen. Dabei müssen die christlichen Gemeinden im Süden des multikonfessionellen Libanon angesichts des gegenwärtigen israelischen Einmarschs in ihr Land um ihre Existenz fürchten. Darum ging es am Montag auch in einer Reportage des wochentäglichen Kirchenjournals »Tag für Tag« des Deutschlandfunks. Selbst die maronitische Israelin Nivin Elias, die zugleich Reservistin der israelischen Armee und Vizevorsitzende der aramäischen Gemeinde ist und sich »mit Israel identifiziert«, fragt in dem Beitrag: »Kämpft Israel gegen die Maroniten oder gegen die Hisbollah?« Dass israelische Soldaten Kirchengut zerstören und schänden, hält sie für »kein Versehen«. Elias schließt resigniert: »Wir sind müde, und wir wollen nur, dass es Frieden gibt im Libanon, wir haben Familie dort drüben.« (jt)

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