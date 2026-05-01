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Bedrohung anerkannt

→ Auslandsjournal | Mi., 22.40 Uhr, ZDF

Foto: Ramon Espinosa/AP/dpa
Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. Eine Krankenschwester auf dem Weg in eine Klinik in Havanna (22.4.2026)

Langsam nimmt auch der mediale »Mainstream« die akute Notlage auf Kuba zur Kenntnis. Das ZDF-Auslandsjournal hat zwei Journalistinnen auf die Insel geschickt, denen eine durchaus sehenswerte Kurzreportage gelungen ist. Von manchen typischen Floskeln (»das Regime«) abgesehen, dokumentieren Claudia Bates und Steffanie Riess durchaus empathisch die lebensbedrohende Situation. Sie zeigen, wie sich die Bewohner solidarisch gegenseitig helfen, und sprechen mit Ärztinnen über die desaströse Lage des Gesundheitssystems, das besonders unter den Stromausfällen und dem Mangel an Ersatzteilen für technische Geräte leidet. Zu Wort kommen auch Regierungsvertreter; ein Vertreter des Gesundheitsministeriums wirft Washington »schwere Verbrechen gegen die Menschheit« vor. Rodney González Maestrey, ein Vertreter des Außenministeriums, wiederum spricht sich im Interview klar für die Zulassung von US-Investitionen aus. Ließe Havanna ein solches Zugeständnis dauerhaft zu, käme das Land wohl vom Regen in die Traufe. (mp)

junge Welt

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Erschienen in der Ausgabe vom 09.05.2026, Seite 14, Feuilleton
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