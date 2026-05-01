Bedrohung anerkannt

Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. Eine Krankenschwester auf dem Weg in eine Klinik in Havanna (22.4.2026)

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Langsam nimmt auch der mediale »Mainstream« die akute Notlage auf Kuba zur Kenntnis. Das ZDF-Auslandsjournal hat zwei Journalistinnen auf die Insel geschickt, denen eine durchaus sehenswerte Kurzreportage gelungen ist. Von manchen typischen Floskeln (»das Regime«) abgesehen, dokumentieren Claudia Bates und Steffanie Riess durchaus empathisch die lebensbedrohende Situation. Sie zeigen, wie sich die Bewohner solidarisch gegenseitig helfen, und sprechen mit Ärztinnen über die desaströse Lage des Gesundheitssystems, das besonders unter den Stromausfällen und dem Mangel an Ersatzteilen für technische Geräte leidet. Zu Wort kommen auch Regierungsvertreter; ein Vertreter des Gesundheitsministeriums wirft Washington »schwere Verbrechen gegen die Menschheit« vor. Rodney González Maestrey, ein Vertreter des Außenministeriums, wiederum spricht sich im Interview klar für die Zulassung von US-Investitionen aus. Ließe Havanna ein solches Zugeständnis dauerhaft zu, käme das Land wohl vom Regen in die Traufe. (mp)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!