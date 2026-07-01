Nachschlag: Trumps »Joker«
→ Morgenmagazin. Fr., 6.36 Uhr, ZDF
Generalsekretär der UNO zu sein ist gerade »nicht der begehrteste Job auf der Welt«, weiß der UN-Experte Daniel Forti. Denn er soll das »theoretisch Unmögliche« schaffen, erklärt uns das ZDF: den Weltfrieden. Dabei hänge alles von den Widersprüchen zwischen China, Russland und den USA ab. Eine dieser drei Mächte sei auch noch Angreifer in einem Krieg, was die Lage zusätzlich verkompliziere. Damit meint der Sender allerdings Russlands Einmarsch in die Ukraine – US-Bomben auf iranische Mädchenschulen stellen demnach wohl keine Aggression dar. Gut zu wissen, ZDF! Wer bewirbt sich denn nun um die Nachfolge von António Guterres? Vier Frauen und zwei Männer treten an, darunter auch durchaus geeignete Leute wie etwa IAEA-Chef Rafael Grossi. Doch wie steht es um die Chancen für den Trump-»Joker« Gianni Infantino? »Unwahrscheinlich, aber möglich«, sagt der Herr Experte und gibt sich überzeugt, dass »hier zu diesem Zeitpunkt ernsthafte Vorschläge bevorzugt werden«. Aber bis zur Wahl im September kann noch einiges passieren. (pt)
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