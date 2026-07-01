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WM-Debakel

Von Andreas Paul

Jetzt sind die ganzen Fanartikel Müll

Das Nationalgefühl zeigt sich betreten

Wir dachten doch, wir wären über jeden

Zweifel erhaben. Nun ist alles still

*

Zu viele Superstars im Kollektiv

Standen sich gegenseitig auf den Füßen

Als auch noch die Ideen sie verließen

Ging, was ihr Matchplan war, gehörig schief

*

Drei von sechs Elfern schusselig versiebt

Gab Anlass für globale Heiterkeit

Zu Hause machte sich Entsetzen breit

Wo doch der Deutsche so den Fußball liebt

*

Die Mannschaft ging nicht unter mit Gebrüll

Eher an Unverstand vor Gottes Wegen

In der Bedrängnis schickt sich’s abzulegen.

Jetzt sind die ganzen Fanartikel Müll

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Erschienen in der Ausgabe vom 04.07.2026, Seite 10, Feuilleton
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