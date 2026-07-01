WM-Debakel
Jetzt sind die ganzen Fanartikel Müll
Das Nationalgefühl zeigt sich betreten
Wir dachten doch, wir wären über jeden
Zweifel erhaben. Nun ist alles still
*
Zu viele Superstars im Kollektiv
Standen sich gegenseitig auf den Füßen
Als auch noch die Ideen sie verließen
Ging, was ihr Matchplan war, gehörig schief
*
Drei von sechs Elfern schusselig versiebt
Gab Anlass für globale Heiterkeit
Zu Hause machte sich Entsetzen breit
Wo doch der Deutsche so den Fußball liebt
*
Die Mannschaft ging nicht unter mit Gebrüll
Eher an Unverstand vor Gottes Wegen
In der Bedrängnis schickt sich’s abzulegen.
Jetzt sind die ganzen Fanartikel Müll
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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