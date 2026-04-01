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Gegründet 1947 Montag, 13. April 2026, Nr. 85
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Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Ansprache des Konstrukteurs Alexander Jakowlew an die Witwen des Geschwaders Richthofen

Von Andreas Paul

Für die Ihr trauert haben wir den Himmel

In einen Fleischwolf verwandelt

Wir lernten in die Vertikale kämpfen

Und mit Maschinen ungeahnter Schnellkraft

Erzeugt im Fließverfahren in Sibirien

Über uns selbst hinaus sind wir gewachsen.

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