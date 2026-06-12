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Libanon: Saudi-Arabien kippt Importverbot

Beirut. Nach fünf Jahren hat Saudi-Arabien ein Verbot für Importe aus dem Libanon aufgehoben. Riad begründete den Schritt mit ermutigenden Maßnahmen der libanesischen Regierung zur Stärkung staatlicher Institutionen, wie die saudische Nachrichtenagentur SPA am Mittwoch abend berichtete. Das Importverbot von 2021 kappte einen der wichtigsten Exportmärkte Libanons. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 12.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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