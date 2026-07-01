Samsung und SK Group mit US-Riesendeals

Seoul. Die südkoreanischen Chipkonzerne Samsung Electronics und Hynix als Teil der SK Group werden US-Technologiekonzernen Halbleiter und Dienstleistungen im Wert von insgesamt 950 Milliarden US-Dollar (rund 835 Milliarden Euro) liefern. Entsprechende Vereinbarungen lägen vor, sagte der südkoreanische Präsidentenberater Kim Yong Beom am Sonnabend in San Francisco. SK Hynix plane demnach eine fünfjährige Zusammenarbeit zur Lieferung von Speicherchips im Wert von 750 Milliarden US-Dollar etwa an Nvidia; Samsung Electronics und Broadcom unterzeichneten eine Absichtserklärung über weitere 200 Milliarden US-Dollar. (AFP/jW)