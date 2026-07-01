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Taifun: China evakuiert 340.000 Menschen

Beijing. Wegen des nahenden Taifuns »Noul« haben chinesische Behörden im Süden der Volksrepublik mehr als 340.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Am Samstag abend wurde die höchste Taifunwarnstufe ausgerufen. Demnach sei in der Provinz Guangdong mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 173 Kilometern pro Stunde und weiträumiger noch mit Stillständen im Verkehrswesen zu rechnen. Am Flughafen von Hongkong fielen nach Angaben des Betreibers bislang mindestens 49 Flüge aus, mehr als 230 hatten Verspätungen. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 27.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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