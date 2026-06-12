Drei tote Seeleute nach US-Angriff auf Tanker

Neu-Delhi. Nach dem Beschuss eines Tankers im Golf von Oman durch das US-Militär sind drei zunächst vermisste indische Besatzungsmitglieder tot aufgefunden worden, wie der indische Schiffahrtsminister Sarbananda Sonowal auf der Plattform X mitteilte. Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben am Mittwoch das unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrende Schiff »Settebello« beschossen. Es soll versucht haben, iranisches Öl zu transportieren. Seit Mitte April wurden nach US-Angaben insgesamt acht Schiffe manövrierunfähig gemacht. (dpa/Reuters/jW)