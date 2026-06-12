Zum Inhalt der Seite

SLB soll Venezuelas Ölproduktion ankurbeln

Houston. Das US-Öldienstleistungsunternehmen SLB hat einen Vertrag mit der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA unterzeichnet, um die Modernisierung des Öl- und Gassektors des OPEC-Landes voranzutreiben. Die Absichtserklärung von Mittwoch umfasst die Zusammenarbeit in den Bereichen Exploration, Felderschließung und Produktion. Außerdem werden SLB und PDVSA den Einsatz vernetzter Daten, Vorhersagemodelle und KI-gesteuerter Arbeitsabläufe prüfen, hieß es. (Reuters/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 12.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen