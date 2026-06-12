SLB soll Venezuelas Ölproduktion ankurbeln

Houston. Das US-Öldienstleistungsunternehmen SLB hat einen Vertrag mit der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA unterzeichnet, um die Modernisierung des Öl- und Gassektors des OPEC-Landes voranzutreiben. Die Absichtserklärung von Mittwoch umfasst die Zusammenarbeit in den Bereichen Exploration, Felderschließung und Produktion. Außerdem werden SLB und PDVSA den Einsatz vernetzter Daten, Vorhersagemodelle und KI-gesteuerter Arbeitsabläufe prüfen, hieß es. (Reuters/jW)