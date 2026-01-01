WillyVon Florian Günther
1945 war er acht.
Die Russen gaben ihm
Brot und
98prozentigen Schnaps.
*
Später saß er ein.
Wegen
Asozialität.
*
Er geht an Krücken.
Hat Schmerzen in den Beinen.
*
Grinst.
Kürzlich ist vom Autor erschienen: »Einmal für umsonst. Neue Gedichte« (Moloko Print)
