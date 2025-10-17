Wir stellen jetzt um auf automatische Intelligenz

Wo Falschgold übern Sender geht wächst Widerstand

Die Spannung steigt der Strom bleibt gleich und wer das kann

Erwägt den Anschluss eines Endstufentoristors und frischer ELKOS

Dass uns doch ach! der ganze Mist mal gründlich um die Ohren fliegt

Das Kontinuum zu brechen stehn wir mit unserem Hals ein

Genickbruchseitig gibt’s dann Davor und Danach

Der Zugang zum Studio ist nur noch zum Fensterputzen möglich

Alles andere übernimmt dann die Automatisation

Und die letzten drei aufrechten Raucher im Inklusionsklo

Mit gutem Gewissen gibt’s eins voll in die Fresse, das Quorum stimmt

Und entschieden wird nur noch wenn sich irgendwer wirklich dämlich benimmt

Das sollte allen klar sein. Wir setzen unsre Stimmen ein

Noch bringt sich hier seine Siri und Alexa jeder selber mit

Die sind zwar im Moment dem System noch unkompatibel

Hinsichtlich Sendelücke jedoch nur das kleinere Übel

Das kommt bei uns nicht vor / das ist bei uns nicht drin

Die Automatisierung vollzieht sich selbst den Sinn

Aus vielvernetzen Servern wo’s an Platz nicht mangelt

Der Widerstand rutscht weg, die Spannung sinkt

Wir sind auf Langeweile nicht verlinkt

Und haben auch noch einiges auf Tasche

Sie ist noch immerhin halbvoll, die Flasche

Verquere Disziplin bringt uns nicht weiter

Und Bier und Tabak sind im Studio gut

Aufgehoben. Hoch die Tassen! Checkt die Massen

Unsere Architektur wird instabil

Im täglichen Scheitern verbrennen wir davon viel

Viel zu viel. Das ist halt unser Stil

Und soll’s auch bleiben. Viel Spaß im Zweiten.