ErntedankVon Andreas Paul
Wilder Reigen Erntedank
Bunte Bänder an Gewändern
In der Firma ist man krank
Was nicht ist lässt sich nicht ändern
*
Verwaist am alten Schornstein ist das Storchennest
Schäumendes Gerstengetränke durchleuchtet die Niere im Flug
Tanzen und Torkeln und Singen und Springen man gibt sich den Rest
Jedermann findet sich ein hier zur Sause im fröhlichen Zug
*
Wilder Reigen Erntedank
Bunte Bänder an Gewändern
In der Firma ist man krank
Was nicht ist lässt sich nicht ändern
*
Im Rascheln welken Laubs verschwimmt der Unterschied
Rauschender Wind in den Wipfeln und Kronen die Sonne gibt nach
Modriger Atem orangener Gassen der himmelwärts zieht
Über die Wiese hin treiben die Blätter die Beete sind brach
*
Wilder Reigen Erntedank
Bunte Bänder an Gewändern
Hol den Mantel aus dem Schrank
Was nicht ist lässt sich nicht ändern
*
Die Nordhalbkugel Erdens feiert Erntefest
Scheunen zum Bersten gefüllt stehn mit offenen Toren bereit
Dank gilt dem Bauern aus luftiger Höhe der’s dabei belässt
Sich für sich selber zu feiern im Gottessang widriger Zeit.
