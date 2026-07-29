Südwesten: VS zählt mehr »Rechtsextremisten«

Stuttgart. Die Zahl der »Rechtsextremisten« in Baden-Württemberg hat sich im vergangenen Jahr erhöht. Ihr sogenanntes Personenpotential stieg im Vorjahresvergleich um fast 650 auf 3.790, wie aus dem am Freitag vom Innenministerium in Stuttgart veröffentlichten Landesverfassungsschutzbericht für 2025 hervorgeht. Damit sei ein neuer Höchststand erreicht. Zudem seien die Akteure immer jünger. Die Behörde nannte die Entwicklungen im Bereich der Jugendorganisationen »besorgniserregend«. Der Anteil der unter 30jährigen habe 2025 deutlich zugenommen. Mehrere 2024 gegründete Organisationen wie »Unitas Germanica« oder »Der Störtrupp« seien fest etabliert und bauten ihre Anhängerschaften aus. Neben den »Rechtsextremisten« verzeichnete der VS im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg noch einmal 4.400 Personen, die als »Reichsbürger« oder »Selbstverwalter« gelten. (AFP/jW)